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Звезда футбола поет "Бродягу" не только в душе. Ибра выступил на фестивале (видео)

5 марта, 16:51

Елена Павлова Елена Павлова

По дороге в Сан-Ремо Златан Ибрагимович попал в жуткую пробку и пересел на мотоцикл

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович оказывается еще и поет. И не дома в душе или в караоке с друзьями. Звезда "россо-нери" принял участие в известном музыкальном фестивале в итальянском городе Сан-Ремо. А добирался туда на попутке.

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39-летний Ибрагимович спел песню "Бродяга", которую еще в 1972 году исполнила итальянская группа Nomadi. Златан сделал это в компании профессиональных певцов и своего старого друга Синиши Михайловича. 52-летний серб сейчас тренирует "Болонью" и борется с последствиями рака. Вокальные таланты шведа не выдающиеся, он не знал, как правильно вступить, но искренне старался.

Кстати, добирался Златан до Сан-Ремо с приключениями. Его автомобиль попал в пробку. Тогда он решил попросить помощи у проезжавшего мимо мотоциклиста, который оказался фанатом Милана. Мужчина довез форварда оставшиеся 60 километров.

Отметим, что в текущем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав две передачи. Ранее стало известно, что Ибрагимович не сыграет против "МЮ" в Лиге Европы.

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Смотрите, как забивал за "Милан" Ибрагимович

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спел Милан Италия Златан Ибрагимович Сан-Ремо
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