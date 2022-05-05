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Брат воспитанника Шахтера попал в госпиталь после обстрела под Волновахой

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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5 мая, 18:53
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Илья Путря рассказал, как его брат травмировался от российских "Смерчей", однако теперь его жизни ничего не угрожает
Илья Путря едва не потерял брата под Волновахой
Илья Путря едва не потерял брата под Волновахой / Фото: Футбол 24

Спортивное сообщество сплотилось вокруг помощи Украине, которая дает отпор военной агрессии России. Многие оказались в рядах ВСУ или пошли в территориальную оборону. К примеру, в армию отправился защитник Альянса.

Коснулась война и семьи хавбека одесского Черноморца Ильи Путри. Его брат Максим служит в Вооруженных силах Украины и недавно получил ранение во время обороны Донбасса. Об этом Илья рассказал в интервью Футбол 24.

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"Максим – пограничник, участвовал в боях за Волноваху. Вместе с другими пограничниками он попал под обстрел "Смерчей" и сейчас находится в госпитале. Лечение проходит непросто, но в целом все хорошо.

Стоит поблагодарить нашим медикам, которые профессионально делают свое дело. Мы ежедневно общаемся. Пусть у нас 4 года разницы и всегда были немного разные интересы, но между нами существует настоящая братская любовь".

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Сам футболист долго жил в Мариуполе, который сейчас уничтожается фашистами и стирается с лица земли. Илья признался, что его у него была там квартира, а у его отца умер кум.

"Сказать, что мне больно – ничего не сказать. Это мой родной город. У меня там была квартира. К тому же в Мариуполе умер кум моего отца, а также его хороший товарищ. Это невозможно описать словами. Мы постоянно думаем про Мариуполь. На счастье, почти все наши друзья и знакомые уцелели и смогли уехать из города".

Путря является уроженцем Бердянска и был воспитанником Шахтера. Также Илья играл за Мариуполь и Черноморец. Кроме того, у полузащитника есть в активе три поединка за молодежную сборную Украины.

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