Брат воспитанника Шахтера попал в госпиталь после обстрела под Волновахой

Илья Путря рассказал, как его брат травмировался от российских "Смерчей", однако теперь его жизни ничего не угрожает

Илья Путря едва не потерял брата под Волновахой / Фото: Футбол 24

Спортивное сообщество сплотилось вокруг помощи Украине, которая дает отпор военной агрессии России. Многие оказались в рядах ВСУ или пошли в территориальную оборону. К примеру, в армию отправился защитник Альянса.

Коснулась война и семьи хавбека одесского Черноморца Ильи Путри. Его брат Максим служит в Вооруженных силах Украины и недавно получил ранение во время обороны Донбасса. Об этом Илья рассказал в интервью Футбол 24.

Реклама

"Максим – пограничник, участвовал в боях за Волноваху. Вместе с другими пограничниками он попал под обстрел "Смерчей" и сейчас находится в госпитале. Лечение проходит непросто, но в целом все хорошо. Стоит поблагодарить нашим медикам, которые профессионально делают свое дело. Мы ежедневно общаемся. Пусть у нас 4 года разницы и всегда были немного разные интересы, но между нами существует настоящая братская любовь".

Читайте также: Степаненко сравнил сборную Украины с ВСУ

Сам футболист долго жил в Мариуполе, который сейчас уничтожается фашистами и стирается с лица земли. Илья признался, что его у него была там квартира, а у его отца умер кум.

"Сказать, что мне больно – ничего не сказать. Это мой родной город. У меня там была квартира. К тому же в Мариуполе умер кум моего отца, а также его хороший товарищ. Это невозможно описать словами. Мы постоянно думаем про Мариуполь. На счастье, почти все наши друзья и знакомые уцелели и смогли уехать из города".

Путря является уроженцем Бердянска и был воспитанником Шахтера. Также Илья играл за Мариуполь и Черноморец. Кроме того, у полузащитника есть в активе три поединка за молодежную сборную Украины.