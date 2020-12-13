"Боруссия" уволила тренера после разгрома

Боссы дортмундского клуба не простили швейцарцу Люсьену Фавру домашнего поражения 1:5 от "Штутгарта"

Дортмундская "Боруссия" сделала неприятный подарок Люсьену Фавру под Рождество, уволив его с должности главного тренера команды. Это произошло после того, как накануне дортмундцы в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги проиграли на своем поле "Штутгарту" со счетом 1:5.

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Как сообщает Bild, об отставке 63-летнего швейцарца Люсьена Фавра игрокам "Боруссии" объявят во время сегодняшней вечерней тренировки.

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Проиграв в субботу "Штутгарту" 1:5, "Боруссия" продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трех матчей (два проигрыша, одна ничья) и откатилась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующей "Баварии" Дортмунд отстает на пять очков.

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"Это была катастрофа. Ужасный матч, – говорил после разгрома от "Штутгарта" Фавр. – "Штутгарт" выглядел хорошо, а мы играли ужасно. Это никуда не годится"

Исправлять положение Дортмунд будет уже без Фавра.

При этом в своей группе Лиги чемпионов, напомним, дортмундская "Боруссия" уверенно заняла первое место, опередив "Лацио", "Брюгге" и "Зенит".

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Добавим, что Фавр возглавил дортмундскую "Боруссию" в 2018 году. Под руководством швейцарского специалиста команда выиграла Суперкубок Германии.

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