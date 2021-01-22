"Боруссия" М – "Боруссия" Д: прогноз комментатора на матч чемпионата Германии

В Германии стартует второй круг местного чемпионата. "Боруссия" из Менхенгладбаха примет "Боруссию" из Дортмунда. И это будет встреча седьмой и четвертой команд, разница между которыми всего лишь одно очко. Матч "Боруссия Парк" начнется в 21:30 по Киеву.

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Гладбахцы сменили серию из шести матчей без побед 5-матчевой серией без поражений, в частности, обыграли "Баварию" уже в новом году (3:2). Травмированы у них Ладзаро и Закария, без которых команда Розе вполне себе справлялась ранее. Не сыграв против "Вердера" в предыдущем туре, возвращается после дисквалификации Маркус Тюрам.

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Встреча двух "Боруссий" в первом круге завершилась убедительной победой "шмелей" (3:0). С тех пор "жеребцы" обязательно забивали в каждом матче Бундеслиги хотя бы один гол.

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"Боруссия" М переиграла "Баварию" / Фото: Reuters

Дортмундцам откровенно не хватает стабильности. И если новый год они начали с побед над "Вольфсбургом" (2:0) и "Лейпцигом" (3:1), то в двух предыдущих турах умудрились потерять очки – ничья с "Майнцем" (1:1) и поражение от "Байера" (1:2). Из последних 15 матчей они только в двух смогли не пропустить. А их кадровые потери весьма ощутимы – Витсель, Загаду и Торган Азар травмированы, Дилейни – перебрал карточек. Зато отбыл дисквалификацию Эмре Джан.

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Однозначно ожидаем результативный поединок: голы в обоих таймах и ТБ 2,5, а то и ТБ 3,5. И, конечно же, обе команды забьют.

Трансляцию матча можно смотреть на ресурсе MEGOGO.

Смотрите, как "Боруссия" М играла в Лиге чемпионов

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