"Боруссия" Д – "Бавария": онлайн-трансляция "класикера" чемпионата Германии

В субботу, 7 ноября, в чемпионате Германии встретятся две лучшие команды текущего сезона. В 7 туре "Боруссия" Дортмунд на стадионе "Вестфален" без зрителей примет действующего чемпиона и обладателя Кубка страны – "Баварию". Начало поединка – в 19:30 по Киеву. А наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми самыми интересными подробностями матча.

"Боруссия" Д – "Бавария"

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"Боруссия" Дортмунд и "Бавария" уже встречались на старте этого сезона. В Суперкубке Германии борьба получилась очень напряженной, но трофей достался подопечным Ханси Флика – 3:2. И он стал уже пятым для мюнхенцев в 2020 году.

Ситуация в чемпионате

После шести туров команды идут ноздря в ноздрю, деля первую строчку с 15 набранными очками. Причем даже проиграли соперники одновременно – во втором туре "Бавария" была разгромлена "Хоффенхаймом" со счетом 4:1, а "Боруссия" уступила на выезде "Аугсбургу" – 0:2. После этого ни одной осечки у команд не было.

Однако если команда Флика победно идет и в Лиге чемпионов, то у Дортмунда было поражение от "Лацио" – 1:3. Но в последних двух турах "шмели" разобрались дома с "Зенитом" (2:0) и поставили на место бельгийский "Брюгге" (3:0). А 20-летний Эрлинг Холанд, который в Бундеслиге забил пять раз в пяти матчах, и в Лиге чемпионов уже имеет 14 мячей в 11 встречах, сравнявшись со знаменитым Роналдо и другим бразильцем Адриано.

Стоит отметить оборону "Боруссии" – в Бундеслиги они позволили забить только "Аугсбургу", остальные пять матчей дортмундцы выиграли "всухую". Зато у "Баварии" невероятное нападение – 24 гола в шести встречах. Из них 10 на счету Роберта Левандовски.

История личных встреч

Между собой команды провели 124 матча, 58 из которых выиграла "Бавария". 32 поединка завершились в пользу Дортмунда.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Боруссии" Д Люсьен Фавр: "Мы смотрим только на себя и предвкушаем матч. "Бавария" очень хороша. Они высоко прессингуют, играют с максимальным риском. Конечно, у них есть как позитивные, так и негативные стороны. Два наших последних матча против "Баварии" были хороши. Мы должны сыграть еще лучше".

Люсьен Фавр / Фото: Reuters

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик: "Предстоит класикер, весь мир будет смотреть. Это добавляет мотивации. Мы очень уверены в себе и постараемся сделать все, чтобы выиграть. Речь о том, чтобы сделать как можно меньше ошибок и не давать им много пространство. С нетерпением жду игры. Такой матч – удовольствие для тренеров, игроков и болельщиков".

Ханси Флик c командой / Фото: Reuters

Что говорят букмекеры

Отметим, что фаворитами поединка у букмекеров являются мюнхенцы. Коэффициент на победу "Баварии" – 2.00, на выигрыш "Боруссии" – 3.40, на ничью – 3.90. Самый вероятный исход встречи, по мнению аналитиков, – ничья 1:1 – 7.50, а также успех действующего чемпиона – 2:1 – 8.50. У "Баварии" должен забить Роберт Левандовски – 1.57 на его гол, у Дортмунда надо держать Эрлинга Холанда – 1.83.

Эрлинг Холанд. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Где смотреть матч

Ни один из украинских каналов не покажет матч "Боруссия" Д – "Бавария" в прямом эфире. Однако поединок будет доступен на платформе Megogo. Начало – 19:30.

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