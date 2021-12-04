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Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
5 декабря 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
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Реал --
Интер --
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Боруссия – Бавария: прогноз комментатора на дерби Германии

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
4 декабря, 16:57
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В поединке двух немецких грандов Кирилл Круторогов прогнозируют немало голов, а также считает, что дортмундцы не проиграют
Левандовски vs Холанд
Левандовски vs Холанд / Фото: Getty Images

В субботу, 4 декабря, состоится главное противостояние немецкого чемпионата – дортмундская Боруссия Д принимает Баварию. Начало – в 19:30 по киевскому времени. Онлайн Боруссия – Бавария доступен на нашем сайте.

Боруссия – Бавария: где смотреть матч

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Дер-Класикер или классическое дерби Германии. Принципиальное противостояние команд, которые традиционно борются за чемпионство, правда, Бавария выигрывает трофей уже девять сезонов кряду. Но, тем не менее, сейчас эти команды идут среди лидеров – мюнхенцы первые, опережая дортмундцев лишь на один балл.

Боруссия VS Бавария
Боруссия VS Бавария / Фото: Reuters

С тех пор как Холанд получил травму, у Боруссии случился кризис, из-за чего они проиграли в последних трех матчах из пяти. Но норвежский бомбардир вернулся в предыдущем туре, забив гол в ворота Вольфсбурга после выхода на замену (3:1). На этот раз, скорее всего, мы увидим его в стартовом составе. В отличие от Беллингема, Рейны и Морея, которые еще не покинули лазарет.

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Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

У Баварии сейчас тоже явно не самый лучший период сезона. Судите сами, они были разгромлены гладбахской Боруссией в Кубке (0:5), затем добыли вроде бы уверенные победы над Унионом и Бенфикой, но пропуская по два мяча (оба раза 5:2), проиграли Аугсбургу (1:2) и лишь минимально одолели Фрайбург (2:1), Динамо (2:1) и Армению (1:0). Пропустят выезд в Дортмунд Киммих, Забитцер, Чупо-Мотинг, Сарр и Нианзу.

Роберт Левандовски
Роберт Левандовски / Фото: Reuters

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ПРОГНОЗ. От таких матчей обычно ждешь феерии. Думаю, забьют обе команды, думаю, будет ТБ 2,5 и, почему-то кажется, что Боруссия не проиграет.

Смотрите, как недавно Левандовски забил Динамо

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17
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44
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Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
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