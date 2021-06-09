Борис Колесников сложил полномочия вице-президента Шахтера

Колесников принял это решение в связи с началом работы в партии "Украина – наш дом", поскольку считает, что футбол должен быть вне политики

Борис Колесников покинул Шахтер

После более 20 лет работы в Шахтере донецкий клуб покинул вице-президент Борис Колесников. Причиной стало его начало работы в партии "Украина – наш дом".

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"Больше 20 лет я провел с Шахтером в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную "Донбасс Арену", но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: Шахтер сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев"

Борис Колесников / Фото: opposition.com.ua

"Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина – наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента Шахтера. Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики"

"Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью Шахтера на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в Шахтер, за искреннюю любовь и неоценимую поддержку"

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"Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом Шахтера и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион Шахтер, чтобы поболеть за любимую команду"