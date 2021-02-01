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Больше не орел: "Бенфика" выгнала чемпиона Украины

1 февраля, 11:55

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Факундо Феррейра стал свободным агентом

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра не прижился в Португалии. Футболист покинул "Бенфику". Кстати, а Виктор Коваленко поехал подписывать контракт с "Аталантой".

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Как сообщает официальный сайт лиссабонской "Бенфики", клуб договорился с Феррейрой о досрочном расторжении контракта. Футболист стал свободным агентом.

29-летний аргентинский форвард переехал в столицу Португалии летом 2018 года. Но основным в составе "орлов" так и не стал. За два с половиной года он принял участие лишь в 12 поединках за "Бенфику", забив один гол. Кроме того, Факундо выступал за испанский "Эспаньол" на правах аренды. Там дела у него шли получше – 9 голов за 36 сыгранных матчей.

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Факундо Феррейра перебрался в Европу летом 2013 года, когда перешел из аргентинского "Велес Сарсфилд" в донецкий "Шахтер". За "горняков" футболист провел 119 матчей и забил 59 голов. Дважды становился чемпионом Украины и трижды побеждал в Кубке Украины.

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Бенфика Факундо Феррейра
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