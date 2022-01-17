Более ста тысяч в месяц. Звезда Динамо рассказал о своих расходах

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Денис Попов пропустил последние полгода из-за травмы, зато нашел свое личное счастье

Денис Попов рассказал, сколько тратит денег в месяц / Фото: Instagram

В декабре прошлого года Денис Попов с размахом отгулял свадьбу со своей возлюбленной Дашей. Теперь семейная жизнь 22-летнему футболисту обходится в 3-4 тысячи долларов в месяц, это примерно в сто тысяч гривень. Но большую часть денег, по словам Попова, забирают коммунальные услуги.

"Сейчас нам для двоих хватает три-четыре тысячи долларов. Это если не покупать что-то дорогостоящее, а так для жизни три тысячи долларов, думаю, хватит. Коммунальные услуги оплатить, они у нас немаленькие.

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Я купил себе квартиру, но недавно продал. Сейчас мы живем в квартире, которую Даше подарили ее родители. Так мы решили. Я купил за городом большую, мы там пожили, не понравилось и продал", – сказал Попов в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Денис Попов с размахом отпраздновал свадьбу / Фото: Instagram

Напомним что в матче второго тура УПЛ Денис Попов получил серьезную травму и на полгода выбыл из игры.

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Сейчас Денис продолжает восстанавливаться после повреждения передней крестообразной связки и поэтому пропустит товарищеские матчи Динамо на первом тренировочном сборе в Испании.