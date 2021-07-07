Болбой, который помог Ливерпулю выйти в финал Лиги чемпионов, стал игроком "красных"

17-летний Оукли Каннонье подписал первый профессиональный контракт в своей карьере. Форвард несколько лет назад присоединился к детской команде мерсисайдцев

Оукли Каннонье подписал контракт с Ливерпулем / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Ливерпуль подписал контракт с молодым нападающим Оукли Каннонье. Это первый профессиональный контракт 17-летнего форварда, который несколько лет назад присоединился к детской команде "красных" U-12. Ранее мы писали, что Ливерпуль не пускает на Олимпиаду в Токио свою звезду.

Юный футболист стал знаменитым в 2019 году, когда был болбоем на ответном матче Ливерпуля в полуфинале Лиги чемпионов с Барселоной (4:0).

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В первом матче на Камп Ноу каталонцы разгромили англичан 3:0. А в ответном поединке при счете 3:0 в пользу английской команды именно 14-летний Каннонье быстро отдал мяч Александру-Арнольду, после чего был молниеносно разыгран угловой и нападающий Ливерпуля Дивок Ориги забил четвертый и решающий мяч.

Ранее болбой бросил мяч в лицо игроку Ромы. Скандальный инцидент случился в матче 1/4 финала Лиги Европы между Аяксом и Ромой в Амстердаме. В конце первого тайма болбой бросил мяч в лицо игроку римского клуба Риккардо Калафьори.