Блохин: "Шевченко оставил сборную в тяжелом положении"

Легендарный футболист жестко прокомментировал уход Андрея Шевченко из национальной команды

Олег Блохин / Фото: ФФУ

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин в интервью Meta-ratings высказался об уходе Андрея Шевченко из национальной команды.

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"Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов – и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое", – поделился своим мнением Олег Блохин.

Шева покидает сборную Украины / Фото: Reuters

Отметим, что после трех туров отбора на чемпионат мира-2022 в активе сборной Украины три очка и второе место в группе D. Отставание от Франции составляет четыре балла. Финляндия, Казахстан, а также Босния и Герцеговина хоть и располагаются ниже, но имеют по матчу в запасе.

В финальный раунд напрямую выйдет победитель группы, а команда, занявшая второе место, сможет побороться за путевку на Мундиаль в плей-офф отбора.

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Петраков – поборется за взрослый ЧМ

Напомним, что Андрея Шевченко на тренерском мостике сменил Александр Петраков, который в 2019 году привел молодежную сборную Украины к золотым медалям чемпионата мира U-20.