Битва чемпионов на "Уэмбли". Когда и где смотреть матч Италия – Аргентина

Подопечные Роберто Манчини и Лионеля Скалони сразятся в первом розыгрыше Финалиссимы. Рассказываем, где состоится трансляция поединка

Жоржиньо и Месси поборются за первый трофей "Финалиссима"

Сегодня состоится не только матч Шотландия – Украина, но и первая за долгое время битва чемпионов Европы и Южной Америки. За новосозданный трофей "Финалиссима" сразятся сборные Италии и Аргентины. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Где смотреть матч Италия – Аргентина? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Также букмекеры определили фаворита в битве за "Финалиссиму". По их мнению, больше шансов на триумф имеет Аргентина. Коэффициент на ее победу составляет 1.67, тогда как на Италию - 2.28. В процентном соотношении – 57% на 43%.

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Если же говорить об основном времени, то триумф южноамериканской команды оценивается в 2.31, европейской – 3.60. На ничью выставлен коэффициент 3.05.

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Обе команды добыли долгожданный трофей чемпиона континента прошлым летом. Италия не проиграла ни одной встречи на Евро и после триумфа над Англией в серии пенальти взяла первое Евро с 1968 года.

Аргентина же не была лучшей командой Южной Америки с 90-х годов прошлого века. На Копа Америка Месси и компания прошли всех сильнейших конкурентов, а в финале же минимально одолели бразильцев благодаря голу Анхеля Ди Марии.

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Команды провели 15 очных матчей, в которых чаще побеждали итальянцы – 6 раз. Еще 4 победы добывали аргентинцы и пять раз фиксировалась ничья. Правда, всего пять матчей были официальными.

Причем все они случались на чемпионатах мира пять раз подряд! Там также успешнее были европейцы, однако последняя дуэль на мундиале в Италии оставила хозяев турнира без финала

ЧМ-1974, 1 групповая стадия. Аргентина – Италия 1:1

ЧМ-1978, 1 групповая стадия. Италия - Аргентина 1:0

ЧМ-1982, 2 групповая стадия. Италия - Аргентина 2:1

ЧМ-1986, групповая стадия. Италия – Аргентина 1:1

ЧМ-1990, 1/2 финала. Италия – Аргентина 1:1 (по пен. 3:4)