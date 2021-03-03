Билеты на матч "Шахтер" – "Рома" уже в свободной продаже

С сегодняшнего дня в свободную продажу поступают билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой".
Билеты можно приобрести на официальном сайте "горняков". Напомним, что матч "Шахтер" – "Рома" пройдет 18 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 19:55.
"Шахтер" – "Рома": стартовая стоимость билетов
- Standard: 100, 150, 200, 300, 500 и 700 гривен
- The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен
- The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен
- Sky Box: 7 000–10 000 гривен
Напомним, что сегодня в 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" на выезде сыграет против "Агробизнеса". Поединок начнется в 19:00. Онлайн-трансляция матча "Агробизнес" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.
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