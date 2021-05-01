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Безумный пенальти Аякса! Мяч улетел за пределы стадиона

1 мая, 15:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Нападающий Аякса Брайан Бробби неудачно исполнил пенальти в матче молодежного первенства, мяч перелетел через трибуну стадиона

В матче молодежного чемпионата Нидерландов случился довольно таки курьезный эпизод. Алмере минимально обыграл Аякс – 1:0. Хотя у гранда был шанс увезти ничью.

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По ходу встречи в ворота Алмере был назначен пенальти. Бить с 11 метров вызвался Брайан Бробби. Между прочим двукратный чемпион Европы среди юниоров. Но его удар только рассмешил зрителей. Мяч полетел не только выше ворот, но и перелетел через трибуну и упал за пределами стадиона.

Фаны Аякса вдоволь позлорадствовали над игроком. Они недолюбливают Бробби после того, как он подписал контракт с Лейпцигом и летом уедет в Германию.

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Ранее мы писали, то в Сербии арбитра посадили в тюрьму за выдуманный пенальти.

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