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Безработный футболист – главный претендент на "Золотой мяч"

Александр Трикиша Александр Трикиша
5 июля, 23:12
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Несмотря на слабые результаты Барселоны в прошлом сезоне Лионель Месси возглавляет рейтинг претендентов на "Золотой мяч". Только вот сам игрок уже не представляет каталонский клуб
Лионель Месси феерит на Кубке Америки
Лионель Месси феерит на Кубке Америки / Фото: Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси – главный фаворит на награду "Золотой мяч" по итогам 2021 года. Рейтинг составил Goal.com. Интересно, что Лионель сейчас официально безработный, ведь его контракт с Барселоной истек.

Второе место занимает форвард Баварии Роберт Левандовски, третье – Н'Голо Канте из Челси. Кстати, француз занимал ранее первое место в рейтинге, но после вылета команды из Евро-2020 потерял свои позиции.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal:

  1. Лионель Месси (сборная Аргентины)
  2. Роберт Левандовски (Бавария, сборная Польши)
  3. Н'Голо Канте (Челси, сборная Франции)
  4. Ромелу Лукаку (Интер, сборная Бельгии)
  5. Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен, сборная Франции)
  6. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, сборная Бельгии)
  7. Криштиану Роналду (Ювентус, сборная Португалии)
  8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, сборная Англии)
  9. Эрлинг Холанд (Боруссия Д, сборная Норвегии)
  10. Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии)

Ранее мы писали, что Месси выдал шедевр на Кубке Америки: Аргентина и Бразилия – в полуфинале. Вероятно, выступление Лионеля в Южной Америке произвело впечатления на экспертов издания.

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