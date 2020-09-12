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"Гент" проиграл в Бельгии четвертый матч из пяти. Украинцев на поле не выпустили

12 сентября, 00:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Конфликт румынского тренера команды с Романом Яремчуком дает негативные последствия

Продолжается катастрофическое падение вице-чемпионов Бельгии сезона 2019/2020. В пятницу вечером "Гент", за который выступают трое футболистов сборной Украины, потерпел очередное поражение – четвертое в пяти стартовых турах. Напомним, форвард сборной Украины Яремчук поссорился с тренером "Гента".

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Главный тренер "Гента", румын Ласло Болони, претензии к которому высказывал наш нападающий Роман Яремчук, на встречу с "Эйпеном" даже не включил украинца в заявку! А двух других важных игроков команды – полузащитника Романа Безуса и защитника Игоря Пластуна – оставил в запасе и так и не выпустил на поле. Хотя Пластун дважды отличался голами на старте сезона – единственный в команде. В итоге "Гент" умудрился проиграть со счетом 1:2, пусть и на выезде. Причем для "Эйпена" эта победа стала первой в сезоне, а вот серебряный призер проиграл четвертый раз.

Противостояние Болони с Яремчуком и, похоже, с другими украинцами в команде оборачивается для нее неудачами. Имея после пяти матчей всего три очка, "Гент" занимает 15-е место в чемпионате. Причем коллективы на позициях с 16-й по 18-ю провели на встречу меньше.

Читайте о том, что руководство "Гента" отреагировало на ссору Яремчука с главным тренером.

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Смотрите, как Яремчук забивал ранее в чемпионате Бельгии за "Гент":

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футбол Роман Безус чемпионат Бельгии Игорь Пластун Гент Бельгия Роман Яремчук
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