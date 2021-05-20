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Без вратаря и запасных: аргентинский клуб одержал уникальную победу

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 мая, 10:58
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Из-за вспышки коронавируса Ривер Плейт остался без 20 игроков и вратарей. Тем не менее, команда смогла выйти на поле и одержать победу, а героем встречи стал полевой игрок, занявший место в рамке ворот
Энцо Перес стал героем встречи. Фото: REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni
Энцо Перес стал героем встречи. Фото: REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Ривер Плейт добыл героическую победу над Санта-Фе в Кубке Либертадорес, проведя весь матч без вратаря. Из-за вспышки коронавируса аргентинский клуб не смог рассчитывать на 20 игроков, в том числе на троих вратарей. Недавно мы писали, что вратарю Карабаха проломили голову на поле. Жуткое видео.

Заявить голкипера из молодежного состава запретили организаторы турнира, как и отказались перенести встречу. Ривер Плейт смог собрать всего 11 игроков без единого запасного, а место на воротах занял полузащитник Энцо Перес, который еще толком не восстановился после повреждения. К слову, в поле весь поединок отыграл бывший игрок Карпат Хорхе Карраскаль.

Видео голов Ривер Плейт – Санта Фе:

В таких условиях Ривер Плейт не только отыграл весь матч без замен, но еще и умудрился вырвать победу. Аргентинцы забили два мяча к шестой минуте, что предопределило судьбу встречи. Все оставшееся время гости провели в попытках отыграться, но лишь один удар из 22-х оказался результативным, пишет Evening Standard.

В тренде

Смотрите, как играл Энцо Перес в воротах:

Кстати, накануне произошел еще один уникальный случай с участием вратаря – гол вратаря Алиссона на 95-й минуте принес Ливерпулю победу. Чудо от бразильского кипера сохранило команде Юргена Клоппа шансы на попадание в Лигу чемпионов. Вратарь-герой посвятил гол своему отцу, утонувшему в озере в Бразилии.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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