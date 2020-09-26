Бейл изменил название своего бара после ухода из "Реала": фото

После перехода Бейла в "Тоттенхэм" из "Реала", состоявшегося на условиях аренды, произошел ребрендинг нефутбольного бизнеса валлийской звезды. Гарет изменил название своего бара в Кардиффе.

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Если ранее это заведение называлось "Elevens Bar and Grill", отвечая 11-му номеру, под которым Гарет Бейл играл в "Реале", то теперь у его бара уже другая вывеска – "Nines Bar and Grill". Дело в том, что в "Тоттенхэме" вингер выбрал себе футболку с "девяткой" на спине.

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Стало

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Напомним, в свое время, в 2013 году, "Реал" приобрел Бейла именно у "Тоттенхэма" за рекордные на тот момент 100 миллионов евро. Но со временем Гарет сдал, а в минувшем сезоне только портил нервы главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану. Посмотрим теперь, как у 31-летнего валлийца сложится с Жозе Моуринью.

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Гарет Бейл / Фото: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм"

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Добавим, что, по данным британских СМИ, президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви будет платить Бейлу 240 тысяч евро в неделю. Оставшуюся часть оклада – 415 тысяч в неделю – Гарету продолжит выплачивать "Реал", владеющий правами на футболиста до лета 2022 года.

Смотрите, как забивает Гарет Бейл

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