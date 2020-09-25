"Бестолковый подкат": тренер "Десны" назвал причину вылета из Лиги Европы

Команда из Чернигова проиграла в Германии "Вольфсбургу", заканчивая матч в меньшинстве

Неудачным вышел дебют четвертой команды украинской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона на европейской арене. Как мы сообщали, "Десна" проиграла "Вольфбсургу" премьеру в Лиге Европы и первой от Украины вылетела из Лиги Европы.

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Подопечные Александра Рябоконя старались дать бой представителю Бундеслиги, однако этим не сильно порадовали своего тренера. Своим видением игры наставник поделился с телеканалом "Футбол":

"Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта: проиграли борьбу на ближней штанге, соперник доиграл момент до конца. Хотя много моментов хозяева не создавали. Очень обидно, что пропустили со стандарта. Можно уступать по игре команде Бундеслиги, но при стандартах все равны. Можно было сыграть лучше. Даже вдесятером мы пытались прессинговать. Мои замены были направлены на то, чтобы отыграться. А Тамм, который имеет наибольший опыт игры в еврокубках, конечно, подвел команду. На ровном месте пошел в обыгрыш. В таком моменте нельзя рисковать. Затем был бестолковый подкат – буквально через минуту после желтой карточки получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду".

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Смотрите, как черниговская команда сражалась с "Вольфсбургом" на его поле:

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