Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Бестолковый подкат": тренер "Десны" назвал причину вылета из Лиги Европы

25 сентября, 09:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда из Чернигова проиграла в Германии "Вольфсбургу", заканчивая матч в меньшинстве

Неудачным вышел дебют четвертой команды украинской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона на европейской арене. Как мы сообщали, "Десна" проиграла "Вольфбсургу" премьеру в Лиге Европы и первой от Украины вылетела из Лиги Европы.

Реклама

Подопечные Александра Рябоконя старались дать бой представителю Бундеслиги, однако этим не сильно порадовали своего тренера. Своим видением игры наставник поделился с телеканалом "Футбол":

"Впечатления негативные, потому что проиграли. Пропустили со стандарта: проиграли борьбу на ближней штанге, соперник доиграл момент до конца. Хотя много моментов хозяева не создавали. Очень обидно, что пропустили со стандарта. Можно уступать по игре команде Бундеслиги, но при стандартах все равны.

Можно было сыграть лучше. Даже вдесятером мы пытались прессинговать. Мои замены были направлены на то, чтобы отыграться. А Тамм, который имеет наибольший опыт игры в еврокубках, конечно, подвел команду. На ровном месте пошел в обыгрыш. В таком моменте нельзя рисковать. Затем был бестолковый подкат – буквально через минуту после желтой карточки получил вторую. Он сам понимает, что подвел команду".

Читайте также о том, что поражения "Десны" и "Колоса" опустили Украину в таблице коэффициентов УЕФА.

Смотрите, как черниговская команда сражалась с "Вольфсбургом" на его поле:

Реклама

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига Европы поражение Вольфсбург Десна Чернигов Александр Рябоконь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
"Гент" – "Динамо": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 3-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Динамо" лишилось двух нападающих. Кто будет забивать голы в команде ЛуческуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять