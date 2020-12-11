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Белорусские чиновники "наехали" на футболиста-противника Лукашенко

11 декабря, 23:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чиновники пожаловались на 20-летнего футболиста Илью Шкурина в УЕФА

Белорусская федерация футбола направила в Дисциплинарный комитет УЕФA письмо с просьбой применить санкции к форварду ЦСКА Илье Шкурину. 20-летний уроженец Витебска не приезжал в молодежную сборную Беларуси на отборочные матчи чемпионата Европы против сборных Нидерландов и Португалии в сентябре. А еще в августе белорусский футболист отказался выступать за сборную, "пока действует режим Лукашенко".

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Об обращении функционеров в международную организацию сообщает Betting Insider.

УЕФА запросил дополнительные объяснения по ситуации, и теперь слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года. Сам же футболист объяснил свою позицию в соцсетях и с тех пор ее придерживается.

Шкурин забил один мяч в шести матчах за молодежную сборную Беларуси. За главную команду он еще не играл, но вызывался для подготовки к играм Лиги наций. В сезоне 2020/2021 в составе ЦСКА Илья провел восемь матчей в чемпионате России и Лиге Европы, отметившись двумя голами.

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