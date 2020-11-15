Бельгия – Англия: прогноз комментатора на матч Лиги наций

Кирилл Круторогов считает, что Бельгия не проиграет, а также ждет голов от обеих сборных

Сегодня в Левене, на стадионе "Ден Дрееф", состоится матч элитного дивизиона Лиги наций в группе А2. Бельгия принимает Англию. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть Бельгия – Англия онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Интереснейший и определяющий поединок в группе А2. Сборная Бельгии – единоличный лидер с девятью очками. Англичане идут третьими, набрав столько же очков, сколько датчане (по семь). Самое интересное, что команда Гарета Саутгейта обыграла "красных дьяволов" на "Уэмбли", но во встречах с Данией сенсационно набрала лишь один балл из шести возможных. Поэтому им необходимо исключительно побеждать. Не помогут им в этом травмированные Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес и Джеймс Уорд-Проуз.

Накануне сборная Англии не имела проблем в спарринге с Ирландией (3:0). Во втором тайме Саутгейт позволил дебютировать вратарю "МЮ" Дину Хендерсону и 17-летнему хавбеку дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему. Сборная Бельгии в "товарняке" справилась со Швейцарией (2:1), а Роберто Мартинес проверил резервы. Не помогут им из-за травм Тимоти Кастань, Янник Феррейра Карраско, Эден Азар и Леандро Троссар. Относительно Азара даже было предположение, что "Реал" умышленно не хочет его отпускать в сборную, чтобы он мог наконец-то набрать форму. Зато Тибо Куртуа вернулся после отсутствия в октябре.

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Уверен, что на этот раз бельгийцы не проиграют. Они хотят взять реванш и, думаю, смогут достичь этого. Также можно предположить, что обе команды забьют.

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