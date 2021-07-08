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Беленюк заступился за пляжников, которых не пустили на чемпионат мира в Россию

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 15:16
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Сборная Украины по пляжному футболу завоевала право выступить на "мундиале" в Москве, но министерство решило не отправлять команду в РФ
Жан Беленюк в вышиванке
Жан Беленюк в вышиванке / Фото: Instagram

В августе в столице России пройдет мировой форум по пляжному футболу. Недавно сборная Украины успешно прошла отборочные соревнования и добыла путевку в финальный турнир. Однако чиновники решили не ехать на ЧМ. Как мы писали Украина бойкотирует чемпионат мира в Москве.

Решение футбольных функционеров вызвало неоднозначную реакцию. Все же наши спортсмены в последние годы не раз ездили в Россию на международные турниры. В поддержку команды по пляжному футболу выступил борец и депутат Жан Беленюк, написав сегодня пост в Facebook.

Суть обращения призера Олимпийских игр-2016 к отечественным чиновникам сводится к тому, чтобы выработать четкую позицию еще до начала стартов. Сам чемпион мира в свое время оказывался в подобной ситуации, когда не поехал на чемпионат Европы в Дагестан, поэтому понимает чувства коллег. В такой ситуации спортсменам лучше сразу сказать, что они не поедут в Россию, и дать провести время с родными и близкими, а затем готовиться к новым соревнованиям.

Вспомним, что в апреле в Москве на чемпионате Европы успешно выступила сборная Украины по тяжелой атлетике. При этом наш штангист- чемпион Дмитрий Чумак взорвал соцсети и разозлил россиян, опубликовав в Instagram строки из хита группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком" и приложив к ним фото горящей Красной площади.

Тем временем в Токио объявлено чрезвычайное положение: будет ли Олимпиада.

Смотрите, как на Евро встречались украинские и македонские болельщики:

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