Белая полоса Моуриньо против неудач Ромы: кто станет победителем Лиги Конференций?

Римляне еще не добыли ни одного еврокубка, тогда как "Особенный" не проигрывал в финалах. Рассказываем о котировках букмекеров на матч

Арне Слот и Жозе Моуриньо разыграют трофей Лиги Конференций / Фото: Getty Images

Сегодня определится первый в истории победитель Лиги Конференций УЕФА. В решающем матче дебютного турнира сойдутся итальянская Рома и голландский Фейеноорд. Начало – в 22:00.

Тем временем, букмекеры определили фаворита противостояния. По их мнению, куда больше шансов на трофей у команды Жозе Моуриньо. Коэффициент на римлян составляет 1.69, тогда как на клуб из Роттердама – 2.25. В процентном соотношении – 56% на 44%.

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Что же касается основного времени, то на Рому можно поставить за 2.37, а на Фейеноорд – за 3.15. Вероятность ничьи и последующих экстра-таймов оценивается в 3.35.

Отметим, что для Жозе Моуриньо это уже пятый еврофинал в карьере. При этом все четыре прошлых он выиграл и теперь может завоевать новый еврокубок:

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Селтик – Порту 2:3 (Кубок УЕФА-2003)

2:3 (Кубок УЕФА-2003) Монако – Порту 0:3 (Лига чемпионов-2004)

0:3 (Лига чемпионов-2004) Интер - Бавария 2:1 (Лига чемпионов-2010)

- Бавария 2:1 (Лига чемпионов-2010) Аякс – Манчестер Юнайтед 0:2 (Лига Европы-2017)

Рома же еще не добывала ни одного еврокубка, уступив в финале КЕЧ-1984 Ливерпулю и Кубка УЕФА-1991 Интеру. Фейеноорд же в 1970 году брал Кубок чемпионов, а КУЕФА покорялся голландцам дважды – в 1974 и 2002 годах. Проигранных финалов у роттердамцев не было.