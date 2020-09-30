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"Бавария" в суперматче с "Боруссией" завоевала Суперкубок Германии. Это пятый трофей команды за год

30 сентября, 23:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мюнхенский клуб вырвал победу лишь на последних минутах

Мюнхенская "Бавария" в матче за Суперкубок Германии обыграла дортмундскую "Боруссию" и завоевала пятый трофей за год! Мюнхенцы в первом тайме дважды поразили ворота соперника, но умудрились упустить преимущество. Тем не менее, за восемь минут до конца основного времени Йозуа Киммих забил третий мяч своей команды и принес трофей.

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"Бавария" – "Боруссия" Д – 3:2
Голы: Толиссо (18), Мюллер (32), Киммих (82) – Брандт (39), Холанд (55)

"Бавария": Нойер, Зюле, Павар (Ричардс, 76), Дэвис, Люка Эрнандес, Толиссо, Киммих, Коман (Гнабри, 54), Хави Мартинес, Мюллер, Левандовски.

"Боруссия" Д: Хитц, Менье (Шульц, 67), Хуммельс (Пишчек, 76), Аканджи, Пасслак, Брандт (Беллингем, 76), Джан, Дилэйни, Дауд, Ройс (Рейна, 72), Холанд (Рейньер, 68).

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Ранее "Бавария" выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Лигу чемпионов, а в недавнем матче за Суперкубок УЕФА обыграла "Севилью". Впереди у немцев еще выступление на клубном чемпионате мира, если его проведению не помешает пандемия.

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суперкубок Бавария Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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