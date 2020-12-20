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"Бавария" наложила табу на трансферы

20 декабря, 18:24

Олег Люлька Олег Люлька

Лучший клуб мира этой зимой никого не будет покупать. Но и продавать игроков не намерен

В руководстве лучшей футбольной команды мира – победителя Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА-2020 "Баварии" – заявили, что в зимнее трансферное окно не будут покупать новых игроков. Клуб недополучает прибыль из-за недопуска болельщиков на трибуны, следовательно, мюнхенцы считают неразумным жить сейчас на широкую ногу.

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"Трансферы в январе? Их не будет. С 8 марта мы не провели ни одного матча со зрителями. Это может продлиться до конца сезона. Нужно принять во внимание серьезность финансовой ситуации. Но ни один игрок не покинет клуб. Мбаппе? Мы не можем позволить себе этот трансфер, с финансовой точки зрения это немыслимо", – приводит слова главы правления "Баварии" Карл-Хайнца Румменигге Bayern & Germany

"Бавария" с Суперкубком-2020

"Бавария" с Суперкубком-2020 / Фото: Reuters

Напомним, на днях форвард "Баварии" Роберт Левандовски был назван лучшим футболистом года в мире по версии ФИФА, опередив в борьбе за это звание Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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Также мы писали, что УЕФА назвал 50 лучших футболистов года: каждый пятый – из "Баварии".

Смотрите, как "Бавария" обыграла в ЛЧ "Локомотив"

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чемпионат Украины Бавария Карл-Хайнц Румменигге трансферное окно
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