"Бавария" и "Лейпциг" выдали голевую "перестрелку" в битве лидеров Бундеслиги (видео)

Центральный матч тура в чемпионате Германии несколько неожиданно оказался суперголевым. "Бавария" и "Лейпциг" выдали в Мюнхене ничью 3:3, которая больше всего позитивных эмоций принесла болельщикам. Команды остались на вершине таблицы с разницей в два очка, но им в спину дышат дортмундская "Боруссия" и леверкузенский "Байер". Читайте прогноз, расписание и результаты 10-го тура чемпионата Германии.

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Чаши весов колебались в обе стороны, но на 75-й минуте остановились на мировой после дубля Томаса Мюллера. Также в составе хозяев отличился 17-й летний (!) Джамал Мусиала, который на 25-й минуте заменил травмированного Хави Мартинеса. У гостей мячи забивали француз Кристофер Нкунку, нидерландец Джастин Клюйверт и швед Эмиль Форсберг. Смотрите, что происходило на поле "Альянц Арены".

Интересно, что перед этим "Лейпциг" выдал суперрезультативный поединок и в Лиге чемпионов, где обыграл в Турции "Истанбул Башакшехир" 4:3 и догнал "МЮ".

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Пока что "Лейпциг" Юлиана Нагельсманна занимает второе место, но "Байер" отстает всего на два очка. А в воскресенье вечером леверкузенцы играют в Гельзенкирхене с аутсайдерами из "Шальке".

Узнайте, что 16-летний форвард "Боруссии" установил рекорд чемпионата Германии.

Смотрите, как "Бавария" и "Атлетико" сыграли вничью в Лиге чемпионов:

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