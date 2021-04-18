Барселона взяла Кубок Испании, Месси сделал дубль за четыре минуты

Каталонская команда разгромила в финале Атлетик из Бильбао со счетом 4:0, завоевав первый трофей с нидерландским наставником Рональдом Куманом

В Испании состоялся второй финальный матч Кубка Короля за две недели. Напомним, что прошлогодний решающий поединок перенесли из-за пандемии. В нем Реал Сосьедад обыграл Атлетик и заставил тренера жутко петь, выиграв Кубок Испании впервые за 34 года. За трофей 2021 года вновь боролся Атлетик, но уже против Барселоны. Правда, с тем же успехом – 0:4.

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Впрочем, на стадионе в Севилье баски довольно серьезно оказывали сопротивление в течение целого часа. А затем Барса забила четыре мяча в течение 12 минут – с 60-й по 72-ю. Сначала отличился француз Антуан Гризманн, вскоре нидерландец Фрэнки де Йонг забил головой, после чего пришла очередь Лионеля Месси. Аргентинец дважды расписался в воротах команды из Бильбао, причем, первый его гол был особенно хорош. Смотрите обзор матча.

В прошлом году Барселона не выиграла ни одного трофея и вот наконец отметилась первым при Рональде Кумане.

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В чемпионате Испании Месси и Ко продолжают бороться за "золото". После 30 матчей Барса отстает от Атлетико на два очка, от Реала – на одно. Но впереди еще целых восемь туров.

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