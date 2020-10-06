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"Барселона" стала самой продажной командой в мире

6 октября, 09:30

Олег Люлька Олег Люлька

Каталонский клуб в закрывшееся трансферное окно продал футболистов на 127 миллионов евро

"Барселона", "Наполи" и "Аякс" стали лидерами по выручке от продажи игроков в нынешнее трансферное окно, которое в ведущих национальных чемпионатах Европы закрылось в ночь с 5 на 6 октября. Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов "Барселона", продав шесть футболистов, заработал 126,5 млн евро.

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Об этом сообщает Transfermarkt.

В частности, каталонцы продали Артура в "Ювентус" за 72 млн, Нелсона Семеду в "Вулверхэмптон" за 30 млн, Карлеса Переса в "Рому" за 11 млн, Марка Кукурелью в "Хетафе" за 10 млн, Ивана Ракитича в "Севилью" за 1,5 млн и отдали в платную аренду "Бенфике" за 2 млн евро Жана-Клера Тодибо.

При этом "Наполи" удалось продать 11 игроков на сумму € 115 млн, а "Аяксу" – четырех футболистов на 101 млн евро.

"Барселона"
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"Барселона" / Фото: Reuters

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Напомним, в ходе нынешнего трансферного окна едва не прогремела "бомба". Сообщалось, что Месси согласовал 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро.

Однако позже тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". "Горожане" пришли к выводу, что не готовы сейчас потратиться на трансфер 33-летнего аргентинца. Зато могут подписать Лионеля в качестве свободного агента через год.

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Барселона футболисты трансферное окно трансферный рынок
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