"Барселона" – "Севилья": онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

В воскресенье, 4 октября, проходит центральный матч пятого тура чемпионата Испании по футболу. "Барселона" на стадионе "Камп Ноу" принимает "Севилью". Начало встречи будущего соперника "Динамо" по Лиге чемпионов и победителя предыдущей Лиги Европы – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию этого поединка.

"БАРСЕЛОНА" – "СЕВИЛЬЯ"

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Отметим, что в нынешнем чемпионате Испании соперники успели провести пока что лишь по два поединка. Как "Барселона", так и "Севилья" набрали максимально возможные шесть очков. Это единственные клубы текущей Ла Лиги, которые не потеряли ни одного турнирного балла.

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"БАРСЕЛОНА" – "СЕВИЛЬЯ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Бельгия Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 Belgium Канада beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español Хорватия Sportklub 2 Croatia

Sportklub 2 Croatia Чехия Digi Sport, DIGI GO 2

Digi Sport, DIGI GO 2 Венгрия Spíler2

Spíler2 Польша Canal + 4K Ultra HD, nc + GO

Canal + 4K Ultra HD, nc + GO Испания Movistar +, Movistar Laliga 3, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

"БАРСЕЛОНА" – "СЕВИЛЬЯ": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики называют "Барселону" фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.74, на ничью – 4.20, на победу "Севильи" – 4.55. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш "Барсы" 56%, ничья 23%, выигрыш "Севильи" 21%. При этом наиболее реальным счетом из всех возможных букмекеры называют 1:1. Коэффициент на такой результат равен 7.90.

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