Українська
$ 28,33
33,33

"Барселона" – "Севилья": онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Воскресенье, 4 октября

Барселона

22:00

Севилья

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 4 октября, проходит центральный матч пятого тура чемпионата Испании по футболу. "Барселона" на стадионе "Камп Ноу" принимает "Севилью". Начало встречи будущего соперника "Динамо" по Лиге чемпионов и победителя предыдущей Лиги Европы – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию этого поединка.

"БАРСЕЛОНА" – "СЕВИЛЬЯ"

Реклама

Отметим, что в нынешнем чемпионате Испании соперники успели провести пока что лишь по два поединка. Как "Барселона", так и "Севилья" набрали максимально возможные шесть очков. Это единственные клубы текущей Ла Лиги, которые не потеряли ни одного турнирного балла.

Читайте также: "В качестве мотивации": УЕФА после жеребьевки ЛЧ напомнил, как "Динамо" громило "Барселону"

"БАРСЕЛОНА" – "СЕВИЛЬЯ": ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Бельгия Eleven Sports 1 Belgium
  • Канада beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español
  • Хорватия Sportklub 2 Croatia
  • Чехия Digi Sport, DIGI GO 2
  • Венгрия Spíler2
  • Польша Canal + 4K Ultra HD, nc + GO
  • Испания Movistar +, Movistar Laliga 3, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga

"БАРСЕЛОНА" – "СЕВИЛЬЯ": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики называют "Барселону" фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.74, на ничью – 4.20, на победу "Севильи" – 4.55. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш "Барсы" 56%, ничья 23%, выигрыш "Севильи" 21%. При этом наиболее реальным счетом из всех возможных букмекеры называют 1:1. Коэффициент на такой результат равен 7.90.

Смотрите, как "Севилья" выиграла Лигу Европы

Смотрите, как "Барселона" получила 2:8 от "Баварии"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн Барселона чемпионат Испании Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украинец выбил
Украинец выбил "Ростов" из Лиги Европы. В России позор назвали злой шуткой за денежный развратФутбол
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
"Жора Бущан сделал свое дело": Луческу – о выходе "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять