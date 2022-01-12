Барселона – Реал: онлайн "Эль-класико" в Суперкубке Испании

В среду, 12 января, пройдет суперматч в рамках полуфинала турнира за Суперкубок Испании: на Международном стадионе Короля Фахда в Рияд сойдутся непримиримые соперники Барселона и Реал

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляция матча с описанием всех ключевых моментов

ОНЛАЙН БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

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Формат турнира

С 2019 года розыгрыш Суперкубка Испании проходит по системе "финала четырех". Финалист определится по итогам одного матча.

Если основное время завершится ничьей, команды ждет дополнительное время и серия пенальти. Во втором полуфинале в четверг сыграют Атлетико и Атлетик.

Суперкубок Испании. Фото: Getty Images

Кто рекордсмен

Барселона больше всех становилась обладателем Суперкубка страны. Каталонцы выигрывали трофей 13 раз. Реал отстает от них на две победы.

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А далее – пропасть. У ближайшего преследователя – Атлетика – всего три победы в Суперкубке. Кстати, клуб из Бильбао является действующим обладателем трофея.

Форма команд

Барселона не проигрывает уже на протяжении пяти матчей во всех турнирах. Правда, и стабильным их результат назвать тяжело – победы команда Хави чередует с ничьими. Это все вылилось в шестое текущее место в чемпионате.

Реал начал год с поражения Хетафе, но эта неудача не сказалась на позициях клуба. "Сливочне" уверенно лидируют в чемпионате и пробились в следующий круг Кубка страны, обыграв скромный Альяконо при участии нашего Андрея Лунина.

История очных матчей

Противостояние между Реалом и Барселоной – самое известное в мире. Впервые команды пересеклись на поле более сотни лет назад и с тех пор успели сыграть друг против друга более 200 матчей.

В последних пяти матчах Барселона никак не может обыграть Реал, потерпев за это время четыре поражения. В первом круге текущего чемпионата Испании каталонцы дома уступили со счетом 1:2.

Слова перед матчем

Хави: "Реал находится в очень хорошей форме, возможно, лучший клуб в Испании в настоящее время, если смотреть на турнирную таблицу. Класико непредсказуемо, по моему опыту, и мы должны показать свои сильные стороны и постараться добыть нужный результат. Мы знаем, что можем доставить им проблемы. Это очень важная игра".

Хави. Фото: Reuters

Карло Анчелотти: "Барселона мне нравится, потому что у Хави есть четкое понимание того, какую игру он хочет видеть. Он придерживается идентичности этого клуба. У них была хорошая серия. С идеями Хави команда будет становиться лучше".

Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Как команды готовились к матчу

Котировки букмекеров

Аналитики считают Реал фаворитом матча: коэффициент на победу команды Карло Анчелотти в основное время – 1.95, на ничью – 3.90, на победу Барселоны – 3.75.

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Кто касается котировок на проход в следующий раунд, то они следующие:

Барселона – 2.65

Реал – 1.52

Где смотреть

Матч Барселона – Реал покажет в прямом эфире сервис Megogo. Прямая трансляция начнется в 21:00.