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"Барселона" – "Реал": когда и где смотреть матч чемпионата Испании

24 октября, 14:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций "Эль-класико" между "Барселоной" и "Реалом"

Сегодня в рамках седьмого тура чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу" встретятся "Барселона" и "Реал". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени, а в Украине будет показан только в интернете с помощью сервиса MEGOGO. Онлайн "Барселона" – "Реал" уже доступен на нашем сайте.

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Обе команды стартовали в чемпионате позже, чем другие команды, поэтому "Реал" имеет матч в запасе, а у "Барселоны" их даже два. На данный момент мадридский клуб имеет в своем активе 10 очков и всего на один балл отстает от "Реал Сосьедад" и "Вильярреала". В случае победы в сегодняшней встрече "сливочные" выйдут на первое место.

"Барселона" в четырех матчах одержала две победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Учитывая, что у них два матча в запасе, каталонцы потенциально могут выйти в лидеры, если не будут терять в них очки.

Как "Реал" и "Барселона" играли в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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