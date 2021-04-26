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Барселона прет, как танк: Гризманн приносит победу в Вильярреале, Атлетико опозорился в Бильбао

26 апреля, 09:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Каталонская команда набрала ход и стала потенциальным лидером чемпионата Испании по потерянным очкам, а Лионелю Месси едва не сломали ногу

Антуан Гризманн и Лионель Месси

Антуан Гризманн и Лионель Месси / Фото: Reuters

Чемпионская гонка в Испании, которая, казалось, уже потеряла интригу, снова возродилась. Мадридский Атлетико в последних турах просто катастрофически ослаб и позволил к себе приблизиться Реалу и Барселоне. А в минувшие выходные из трио лидеров лишь каталонцы смогли победить.

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Подопечные Рональда Кумана взяли три очка в Вильярреале. На гол нигерийца Саму Чуквезе дублем еще в первом тайме ответил Антуан Гризманн – 1:2. А в середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве: Ману Тригерос за грубый фол против Лионеля Месси получил красную карточку. Впрочем, аргентинец сыграл весь матч. Смотрите его обзор.

А вот парни Диего Симеоне уступили Атлетику в Стране Басков – 1:2. Победный мяч в ворота Атлетико защитник Мартинес забил на 86-й минуте. Вашему вниманию – самые интересные моменты встречи.

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Пока что Атлетико остался на первом месте, опережая на два очка главных конкурентов. Но Барселона провела на матч меньше, так что является потенциальным лидером.

На днях Барселона с дублем Месси разгромила Хетафе.

Смотрите, как каталонцы не сумели обыграть ПСЖ и вылетели из Лиги чемпионов:

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