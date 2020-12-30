"Барселона" потеряла самого дорогого футболиста

Самый дорогой купленный игрок в истории "Барселоны" Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы три года назад заплатили 145 млн евро "Ливерпулю", повредил мениск во вчерашнем матче с "Эйбаром" (1:1) и рискует выбыть из строя на долгий срок.

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Как сообщает AS, сегодня 28-летний бразилец пройдет обследование, по итогам которого определится степень тяжести травмы. Худшим сценарием станет выявление разрыва. В таком случае Филиппе может потребоваться операция, восстановление после которой займет до четырёх месяцев.

Если же окажется, что у Коутиньо надрыв, то он избежит хирургического вмешательства, однако не сможет выходить на поле в течение полутора-двух месяцев.

Филиппе Коутиньо / Фото: Reuters

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Отметим, что предыдущий сезон Коутиньо провел в аренде в "Баварии" и запомнился дублем в эпохальном матче ЛЧ против "Барселоны" (8:2), которой он принадлежит. Однако после завершения аренды мюнхенский клуб отказался выкупить бразильца у каталонцев на 120 млн евро.

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Поговаривали, что "Барселона" надеялась продать Коутинью в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Филиппе получает 23 млн евро в год. Но травма бразильца, скорее всего, сделает его уход зимой невозможным.

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