"Барселона" показала партнерам Месси, что они – люди "второго сорта"

Лионелю продлили отпуск, тогда как остальные игроки вынуждены выйти на работу

Лионель Месси не сыграет в матче "Барселона" – "Эйбар" 29 декабря. И, похоже, это серьезно испортит атмосферу в раздевалке каталонской команды, так как остальным игрокам "блаугранас" показали, что они – "второго сорта".

Реклама

Читайте также: В Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил рекорд Пеле

Как сообщила Marca, футболисты "Барселоны" вернулись к тренировкам после 4-дневных каникул. Однако Лионелю Месси главный тренер каталонцев Рональд Куман дал дополнительные выходные, таким образом, он присоединится к команде уже 1 января.

Грубо говоря, звезда "Барсы" будет отдыхать, пока "простые смертные" будут работать.

Впрочем, немногим позже "Барселона" сделала заявление о том, что игру против "Эйбара" Месси пропустит не из-за продленного отпуска, а в связи с травмой лодыжки.

Реклама

Только вот вряд ли в эту, пусть и официальную, информацию поверят многие.

Лионель Месси с семьей / Фото: Instagram

Лионель Месси / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: Если бы Месси и Роналду играли в одной команде: мечты фанатов воплотились в крутом видео

Посмотрим теперь, насколько тепло одноклубники сыграются с Месси после его возвращения из отпускного лазарета.

Смотрите, как "Барселона" без Месси обыграла в Киеве "Динамо"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама