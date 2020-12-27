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"Барселона" показала партнерам Месси, что они – люди "второго сорта"

27 декабря, 18:06

Олег Люлька Олег Люлька

Лионелю продлили отпуск, тогда как остальные игроки вынуждены выйти на работу

Лионель Месси не сыграет в матче "Барселона" – "Эйбар" 29 декабря. И, похоже, это серьезно испортит атмосферу в раздевалке каталонской команды, так как остальным игрокам "блаугранас" показали, что они – "второго сорта".

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Как сообщила Marca, футболисты "Барселоны" вернулись к тренировкам после 4-дневных каникул. Однако Лионелю Месси главный тренер каталонцев Рональд Куман дал дополнительные выходные, таким образом, он присоединится к команде уже 1 января.

Грубо говоря, звезда "Барсы" будет отдыхать, пока "простые смертные" будут работать.

Впрочем, немногим позже "Барселона" сделала заявление о том, что игру против "Эйбара" Месси пропустит не из-за продленного отпуска, а в связи с травмой лодыжки.

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Только вот вряд ли в эту, пусть и официальную, информацию поверят многие.

Лионель Месси с семьей

Лионель Месси с семьей / Фото: Instagram

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Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Посмотрим теперь, насколько тепло одноклубники сыграются с Месси после его возвращения из отпускного лазарета.

Смотрите, как "Барселона" без Месси обыграла в Киеве "Динамо"

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