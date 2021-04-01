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Барселона готовит еще один трансфер века за 180 миллионов

1 апреля, 15:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Испанский гранд попытается приобрести норвежца Холанда у дортмундской Боруссии

Настоящий ажиотаж наблюдается в последние недели вокруг фигуры 20-летнего форварда немецкой Боруссии (Д) Эрлинга Холанда. Несмотря на высокую цену феноменального футболиста, гранды готовы раскошелиться на крупную сумму, чтобы заполучить его в свои ряды. Ведь Холанд забил 49 голов в 49 матчах!

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В ответ на предложения продать парня Боруссия заявила, что ближайшим летом отпустит своего бомбардира лишь за 180 миллионов евро. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, Эрлинг приехал в Дортмунд в январе 2020 года из австрийского Зальцбурга. Тогда за него отдали "всего" 45 миллионов. Теперь же клуб может сорвать огромный куш при его трансфере.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

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На самом деле, говорят, что Боруссия не очень верит, что кто-то может выложить такую сумму. А выставила ценник для того, чтобы удержать Эрлинга в команде еще на сезон. Однако это не мешает толстосумам вести переговоры. Сегодня в Барселоне появились отец игрока Альф-Инге Холанд и агент Мино Райола. Журналисты засняли их в аэропорту столицы Каталонии.

Забавно, что долги Барселоны оцениваются около миллиарда долларов, а президент клуба пытается купить едва ли не самого дорогого игрока планеты. Вероятно, у Жоана Лапорты есть скрытые возможности. По цене же с Холандом могут поспорить, пожалуй, лишь Килиан Мбаппе и Неймар из ПСЖ. Бразильца парижский клуб купил именно у Барсы за 222 миллиона, явно переплатив, а за француза выложил Монако – 145 "лимонов".

Недавно Мбаппе побил рекорд молодого Месси, но на пятки наступает Холанд. Заметим, что активный интерес к молодому норвежцу проявляют Манчестер Сити и Челси, Реал и Бавария.

Смотрите, как дубль Эрлинга в матче с Севильей вывел Боруссию в четвертьфинал Лиги чемпионов:

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футбол Эрлинг Холанд
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