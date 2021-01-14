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"Барселона" без Месси вышла в финал Суперкубка Испании по пенальти

14 января, 09:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Каталонская команда сломила "Реал Сосьедад" и ждет соперника из пары "Реал" – "Атлетик"

Победитель Суперкубка Испании второй год подряд определяется по системе "финала четырех". В первом матче в среду вечером в городе Кордова, что в Андалусии, сошлись "Реал Сосьедад" и "Барселона". Каталонцы вынуждены были обходиться без Лионеля Месси, поскольку звездный аргентинец заработал небольшое повреждение. Напомним, Месси не включили в символическую сборную 2020 года.

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Одним из главных действующих лиц оказался молодой нидерландец Френки де Йонг. На 39-й минуте он открыл счет ударом головой после передачи Антуана Гризманна. Однако на 50-й минуте он неосторожно сыграл рукой в своей штрафной, и Микель Оярсабаль реализовал 11-метровый – 1:1.

Дело после дополнительного времени дошло до серии пенальти. И тут де Йонг не забил, ударив в штангу. А Гризманн вообще запустил мяч выше ворот. К счастью "Барсы", баски били еще хуже, трижды подряд не сумев поразить цель. В итоге – 3:2, победа в "лотерее" подопечных Рональда Кумана.

Второй финалист определится в четверг вечером в Малаге в дуэли "Реал" – "Атлетик".

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