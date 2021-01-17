"Барселона" – "Атлетик": онлайн-трансляция матча за Суперкубок Испании

В воскресенье определяется обладатель одного из трех испанских национальных трофеев. Ранее Суперкубок обычно разыгрывали летом, но в последние годы изменили и время проведения, и формат. В прошлом году в Саудовской Аравии в мини-турнире участвовали четыре команды, как и нынче. Первым финалистом неожиданно стал "Атлетик", одолевший "Реал", а в другом полуфинале "Барселона" без Месси обыграла "Реал Сосьедад" по пенальти.

Таким образом, Суперкубок-2021 в Севилье разыгрывают клубы из Страны Басков и Каталонии. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями и интересными мультимедиа.

"Барселона" – "Атлетик"

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Расклады перед битвой. "Барса" больше других клубов выигрывала Суперкубок – 13 раз. Последний раз – в 2018 году. "Атлетик" же всего дважды брал трофей – в 1984 и 2015 гг.

Уже в этом году команда из Бильбао поменяла тренера, назначив 55-летнего Марселино Гарсия Тораля. Под его руководством в чемпионате страны "Атлетик" уступил команде Рональда Кумана на своем поле – 2:3. В Ла Лиге каталонцы занимают третье место с 34 очками, соперник – 11-е с 21.

Прогнозы. Однозначным фаворитом букмекеры считают "Барселону": коэффициент на победу в основное время – 1.52, в дополнительное или по пенальти – 1.27. Тем более, в заявке появился Лионель Месси, пропустивший полуфинал из-за травмы подколенного сухожилия. На успех басков можно поставить с коэффициентом 4.00, а за 90 минут – даже с 6.10.

Куман и Месси / Фото: Reuters

Где смотреть. На украинском телевидении матч не покажут, а в интернете его можно смотреть на платформе Megogo. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Ранее президент "Барселоны" рассказал об отказе от Роналду.

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