Автор хет-трика в ворота "Шахтера" заразился коронавирусом

Французский нападающий точно пропустит матч с "Аугсбургом" и может не успеть восстановиться к встрече с "горняками"

Нападающий "Боруссии" из Менхенгладбаха Алассан Плеа заразился коронавирусом. Футболист получил положительный результат теста во время подготовки к субботнему матчу чемпионата Германии против "Аугсбурга" и теперь пропустит поединок. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал главный тренер команды Марко Розе.

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Тем не менее Плеа, скорее всего, пропустит не только матч Бундеслиги, но и поединок четвертого тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который пройдет 25 ноября. Учитывая, что в Киеве француз оформил хет-трик, для немцев это будет существенная потеря.

К слову, "Шахтер" остался без Луиша Каштру на следующий матч Лиги чемпионов. Главный тренер "горняков" наказан пропуском одной игры за задержку начала поединка с "Интером".

В целом в текущем сезоне Плеа провел 9 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 30 миллионов евро.

Смотрите, как "Шахтер" и "Боруссия" играли в Лиге чемпионов:

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