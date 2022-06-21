Авто Роналду за 2 млн евро разбили на Мальорке (фото)

Полиция Мальорки зафиксировала на острове ДТП, в котором пострадал автомобиль Bugatti Veyron. Его владельцем является нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее Роналду досталось от Тайсона Фьюри.
По словам полицейских, за рулем автомобиля стоимостью 2 млн евро был не сам футболист. Водитель не справился с управлением и врезался в стену жилого комплекса. Другие авто не участвовали в ДТП.
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Передняя часть Bugatti была разбита, водитель отделался легкими травмами и сотрудничает со следствием. Больше никто не пострадал, сообщает 20min.
Напомним, что в списке самых богатых спортсменов прошлого года Криштиану Роналду занял третье место.