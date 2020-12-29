Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Атлетико" разорвал контракт с Диего Костой после проблем с венами

29 декабря, 15:17

Олег Люлька Олег Люлька

Не исключено, что в новом году испанский форвард будет спасать "Арсенал" от вылета из АПЛ

Скандальный испанский нападающий Диего Коста – свободен! Мадридский "Атлетико" разорвал с ним контракт за полгода до его истечения.

"О разрыве контракта попросил сам Диего Коста, ссылаясь на личные причины. Клуб пошел ему навстречу", – гласит заявление на официальном сайте "Атлетико"

Реклама

Диего Коста

Диего Коста

Отметим, что в составе "Атлетико" Диего Коста выиграл Примеру (2014), Кубок Испании (2013), Лигу Европы (2018) и три Суперкубка Европы (2010, 2012 и 2018). Однако в последнее время дела у него шли не лучшим образом.

Сперва испанская прокуратура потребовала для Диего Косты полгода тюрьмы за неуплату налогов.

Реклама

Затем стало известно, что Диего Коста столкнулся с серьезными последствиями коронавируса – у него образовался тромбоз глубоких вен правой ноги.

А когда испанец бразильского происхождения восстановился, тренер "Атлетико" Диего Симеоне открытым текстом заявил, что при наличии Луиса Суареса и Жоао Фелиша место в стартовом составе Косте не гарантирует. И тот отказался протирать скамейку запасных "матрасников", попросив дать ему вольную.

Не исключено, что известный своей "грязной" игрой Диего Коста продолжит карьеру в "Арсенале" – будет спасать "канониров" от вылета из АПЛ.

Смотрите, как "Атлетико" выигрывал в ЛЧ без Диего Косты

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Испании Атлетико Мадрид Диего Коста
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять