"Атлетико" разорвал контракт с Диего Костой после проблем с венами

Не исключено, что в новом году испанский форвард будет спасать "Арсенал" от вылета из АПЛ

Скандальный испанский нападающий Диего Коста – свободен! Мадридский "Атлетико" разорвал с ним контракт за полгода до его истечения.

"О разрыве контракта попросил сам Диего Коста, ссылаясь на личные причины. Клуб пошел ему навстречу", – гласит заявление на официальном сайте "Атлетико"

Реклама

Диего Коста

Отметим, что в составе "Атлетико" Диего Коста выиграл Примеру (2014), Кубок Испании (2013), Лигу Европы (2018) и три Суперкубка Европы (2010, 2012 и 2018). Однако в последнее время дела у него шли не лучшим образом.

Сперва испанская прокуратура потребовала для Диего Косты полгода тюрьмы за неуплату налогов.

Реклама

Затем стало известно, что Диего Коста столкнулся с серьезными последствиями коронавируса – у него образовался тромбоз глубоких вен правой ноги.

А когда испанец бразильского происхождения восстановился, тренер "Атлетико" Диего Симеоне открытым текстом заявил, что при наличии Луиса Суареса и Жоао Фелиша место в стартовом составе Косте не гарантирует. И тот отказался протирать скамейку запасных "матрасников", попросив дать ему вольную.

Не исключено, что известный своей "грязной" игрой Диего Коста продолжит карьеру в "Арсенале" – будет спасать "канониров" от вылета из АПЛ.

Смотрите, как "Атлетико" выигрывал в ЛЧ без Диего Косты

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама