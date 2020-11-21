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"Атлетико" – "Барселона": прогноз комментатора на матч чемпионата Испании

21 ноября, 20:08

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилл Круторогов ожидает, что перед визитом в Киев каталонцы распишут с "матрасниками" ничью

Сегодня в Мадриде в рамках десятого тура чемпионата Испании по футболу состоится поединок грандов "Атлетико" – "Барселона". Начало встречи на стадионе "Ванда Метрополитано" – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Атлетико" – "Барселона" доступна на нашем сайте.

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Обе команды провели по семь поединков из девяти возможных. "Атлетико" идет третьим, набрав 17 очков, а "Барселона" – восьмой с отставанием в шесть баллов от "матрасников" и уже в девять от лидера.

Команда Симеоне не проигрывает в Примере с февраля – 23 матча. В четырех последних она исключительно побеждала, пропустив лишь один гол. Экс-форвард "Барсы" Луис Суарес "матрасникам" не поможет из-за выявленного коронавируса, та же проблема у его соотечественника Лукаса Торрейры, а у Диего Косты, Карраско, Эрреры, Витоло и Врсалько травмы. Так что выбор у Симеоне, откровенно, невелик. В атаке вся надежда на Жоау Феликса, забившего в двух матчах перед паузой ФИФА четыре гола.

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"Барселона" перед перерывом на сборные прервала ужасающую серию из четырех туров в чемпионате без побед, разгромив "Бетис" (5:2). Перед визитом в Киев на матч Лиги чемпионов против "Динамо" каталонцы точно оставят немало сил в Мадриде. Не помогут им там Бускетс, Коутиньо, Умтити и Араухо. В прошлом сезоне "блаугранас" минимально победили на "Ванда Метрополитано" (1:0), но дома расписали с "матрасниками" ничью (2:2).

Сомневаюсь, что стоит ожидать феерию и высокую результативность. Поэтому, думаю, будет "тотал меньше" 2,5. В плане итога склоняюсь к ничьей.

Смотрите, как "Барселона" обыграла дома "Динамо" (2:1)

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прогноз Барселона чемпионат Испании Атлетико Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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