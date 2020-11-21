"Атлетико" – "Барселона": онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

В субботу, 21 ноября, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" проходит центральный матч десятого тура чемпионата Испании по футболу. "Атлетико" принимает "Барселону". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийную трансляцию этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.

"АТЛЕТИКО" – "БАРСЕЛОНА"

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К поединку с "Барселоной" "Атлетико" подходит, находясь на третьей строчке турнирной таблицы Примеры. Каталонцы идут аж девятыми. Но при этом у обеих команд имеется по две игры в запасе.

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"АТЛЕТИКО" – "БАРСЕЛОНА":

СРАВНЕНИЕ КОМАНД

Суммарную стоимость соперников аналитики Transfermarkt оценивают в 1 миллиард 631 миллион евро. При этом кадровая обойма "Барселоны" на 125 млн дороже, чем у "Атлетико".

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"АТЛЕТИКО": Облак – Триппьер, Савич, Хименес, Лоди – Льоренте, Сауль, Коке, Феррейра‑Карраско – Корреа, Жоау Фелиш

"БАРСЕЛОНА": Тер Штеген – Альба, Ленгле, Пике, Дест – де Йонг, Пьянич – Коутиньо, Месси, Дембеле – Гризманн

"АТЛЕТИКО" – "БАРСЕЛОНА": ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Явного фаворита в этом матче аналитики букмекерских контор не видят. На победу "Атлетико" установлен коэффициент 2.77, на ничью – 3.35, на победу "Барселоны" – 2.69. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 35%, ничья – 29%, выигрыш гостей – 36%. Самым реальным называется счет 1:1.

"АТЛЕТИКО" – "БАРСЕЛОНА":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч "Атлетико" – "Барселона" в субботу, 21 ноября, начиная с 22:00 покажет сервис MEGOGO.

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