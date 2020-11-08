"Аталанта" с Малиновским в стартовом составе спасла матч с "Интером"

Оба поединка команд из лидирующей группы в Серии А сегодня завершились с одинаковым счетом. Как мы сообщали, после гола Роналду "Лацио" отыгрался на 95-й минуте. Также хозяевам удалось спастись от поражения и в Бергамо, где "Аталанта" принимала "Интер".

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Украинец Руслан Малиновский на этот раз получил место в стартовом составе. 25-летний полузащитник старался, но бил то в соперников, то мимо, то в стенку. В первом тайме соперники действовали очень осторожно и обошлись без забитых мячей. Смотрите моменты первой половины.

Гол Лаутаро Мартинеса на 59-й минуте оживил игру.

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Правда, Малиновского через минуту уже поменяли. И россиянин Алексей Миранчук на 79-й минуте установил на табло окончательный счет – 1:1.

Хотя в оставшееся время подопечные Гасперини на кураже могли вырвать победу, но не повезло. Ничья не внесла серьезных изменений в таблицу: соперники остались на пятом и шестом местах, а "Аталанта" по очкам догнала "Ювентус".

Напомним расписание, трансляции и результаты 7-го тура чемпионата Италии. В последнем поединке дня "Милан" в 21:45 примет "Верону".

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