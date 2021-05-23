Аталанта – Милан: прогноз комментатора на последний матч чемпионата Италии

Две популярные команды, занимающие второе и третье места в Серии А, до последнего продолжают распределение путевок в Лигу чемпионов

"Милан" / Фото: Reuters

В воскресенье завершается очередной сезон на Апеннинах. Причем, если Интер заранее обеспечил себе Скудетто, то распределение путевок в еврокубки затянулось до последнего дня.

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Мало того, что этот матч – дерби Ломбардии, так еще и в последнем туре имеет огромное турнирное значение. Аталанта идет второй, гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов, но еще не известно, на каком месте, со второго по четвертое, финиширует. Сейчас бергамаски располагаются сразу после чемпиона и, в случае победы или же ничьей и не победы Наполи, там и останутся.

Милан – третий, победа сделает его вторым, ничья и поражение в случае победы Наполи и Ювентуса оставит без ЛЧ. Так что "россонери" необходимо побеждать или же надеяться на осечку туринцев.

Команда Гасперини сыграет второй сложный матч за неделю. В среду она уступила Юве в финале Кубка Италии (1:2), хотя в чемпионате у нее все еще актуальна серия из 11 туров без поражений. В январе она уверенно разбила Милан (3:0) на "Сан-Сиро".

Для нас еще важна интрига, сможет ли Руслан Малиновский отметиться результативным действием в 12-м матче кряду. Кстати, накануне его признали игроком месяца в Серии А. Также украинец лидирует в списке лучших ассистентов турнира, совершив 12 голевых передач, у Лукаку из Интера на одну меньше.

Милан не проигрывает и не пропускает четыре тура подряд. В лазарете у него: Златан Ибрагимович, Анте Ребич и Маттео Габбиа. Для "россонери" эта игра равносильна финалу. Быть в течение сезона лидером, большую часть турнира провести в зоне ЛЧ, находиться там перед последним туром и в итоге оказаться вне после заключительной игры – большой удар. Тем более, Аталанта весьма утомлена встречей с Юве.

Думаю, обе забьют и Милан не проиграет, иначе – катастрофа.

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