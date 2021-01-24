"Арсенал" отпустил-таки звездного Озила в турецкий клуб

Атакующий полузащитник будет выступать за "Фенербахче" три с половиной года

Сегодня состоялся один из самых заметных переходов зимы в европейском футболе. 32-летний полузащитник сборной Германии Месут Озил покинул лондонский "Арсенал" и перешел в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщили на сайте английского клуба, поблагодарив своего бывшего игрока и пожелав успехов в будущем.

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Ранее болельщик назвал дочь в честь Месута Озила после сделки с футболистом в Twitter.

Озил выступал за "Арсенал" с лета 2013 года, когда покинул мадридский "Реал". За это время он сыграл 250 матчей, забил 44 мяча и сделал 71 голевую передачу. Месут помог команде выиграть четыре Кубка Англии, в сезоне 2016/16 его назвали лучшим футболистом клуба.

В воскресенье немец с турецкими корнями прибыл в Стамбул и с корабля на бал попал на тренировку нового команды. По информации Transfermarket Озил достался "Фенербахче" бесплатно, а его стоимость нынче составляет 5 млн евро.

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Предполагается, что контракт заключат на 3,5 года – до лета 2024 года. Пока что креативный футболист начал проходить медосмотр. Уроженец Гельзенкирхена никогда не играл за клубы родины своих предков, в Германии же выступал за "Шальке" и "Вердер".

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Недавно звездные немецкие футболисты устроили спор из-за габонского форварда.

Вспомним, как Месут забивал за "Арсенал":

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