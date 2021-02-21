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"Арсенал" – "Манчестер Сити": онлайн матча чемпионата Англии

21 февраля, 18:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Встреча начинается на "Эмирейтс" в 18:30 воскресенья по киевскому времени

В воскресенье проходят еще четыре матча 25-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них, в Лондоне, "Арсенал" принимает "Манчестер Сити". Испанский наставник "канониров" Микель Артета противостоит своему бывшему боссу Хосепу Гвардиоле. Наш сайт ведет онлайн с оперативными комментариями и интересными мультимедиа.

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"Арсенал" – "Манчестер Сити"

Турнирные расклады. Удачные выступления в последние недели позволили подопечным Пепа Гвардиолы утвердиться во главе турнирной таблицы и солидно оторваться от конкурентов. Команда набрала ход, который трудно остановить. А вот "Арсенал" продолжает невзрачный сезон, находясь лишь на 10-м месте.

Прогнозы. Букмекерские конторы однозначным фаворитом считают гостей из Манчестера. На победу "МанСити" можно поставить с коэффициентом 1.50, на хозяев – 6.80, на ничью – 4.80. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самый вероятный счет – 0:2 (коэф. – 7.40). "Арсеналу" остается надеяться на бомбардирское умение Пьера-Эмерика Обамеянга (на фото перед игрой).

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Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет телеканал Setanta Sports. Прямая трансляция стартует в 18:25. Также его можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Смотрите, как "МанСити" разгромил "Марсель" в Лиге чемпионов:

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