"Арсенал" – "Челси": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

В субботу, 26 декабря, в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги. В лондонском дерби "Арсенал" принимает "Челси". Мы ведем онлайн-трансляцию этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями.

"АРСЕНАЛ" – "ЧЕЛСИ"

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Положение команд. Стульчик под главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой шатается очень энергично – "канониры" расположились по соседству с зоной вылета, проиграв четыре из пяти последних поединков АПЛ.

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"Челси" же находится в лидирующей группе, но под конец года подопечные Фрэнка Лэмпарда сбавили обороты и потерпели два кряду поражения – от "Эвертона" и "Вулверхэмптона". Впрочем, после этого "синие" разгромили "Вест Хэм".

Турнирная таблица чемпионата Англии

"АРСЕНАЛ" – "ЧЕЛСИ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом поединка аналитики называют гостей. На победу "Челси" установлен коэффициент 2.08, на ничью – 3.45, на победу "Арсенала" – 3.75. В процентах вероятность исходов матча следующая: выигрыш "Арсенала" – 26%, ничья – 28%, выигрыш "Челси" – 46%. Наиболее реальными результатами игры эксперты называют ничью 1:1 и победу "Челси" 1:0.

"АРСЕНАЛ" – "ЧЕЛСИ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Арсенал" – "Челси" в субботу, 26 декабря, начиная с 19:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine, доступный на сервисе OLL.TV.

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