Армения остановила чемпионат страны по футболу

Матчи всех футбольных соревнований переносятся до окончания действия военного положения в стране

Чемпионат Армении по футболу приостановлен из-за введенного в стране военного положения, сообщает пресс-служба ереванского клуба "Урарту" со ссылкой на письмо Федерации футбола Армении (ФФА).

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"Мы получили письмо от отдела организации и проведения соревнований ФФА, в котором было сказано о том, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой ФФА, переносятся", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Урарту"

Чемпионат Армении по футболу / Фото: Официальный сайт ФК "Урарту"

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Напомним, 27 сентября на границе Армении и Азербайджана снова вспыхнул конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами, сообщают об убитых и раненых мирных жителях.

При этом Украина обратилась к Армении и Азербайджану, призвав стороны "вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта".

Видео: Минобороны Азербайджана

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