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Минай --
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Аристократы потопят Субмарину. Букмекеры уже отдают Суперкубок УЕФА в руки Челси

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
11 августа, 18:35
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Команда Томаса Тухеля – явный фаворит в схватке за трофей с испанским Вильярреалом во главе с Унаи Эмери
Томас Тухель или Унаи Эмери впервые выиграют Суперкубок УЕФА
Томас Тухель или Унаи Эмери впервые выиграют Суперкубок УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Челси", Twitter Вильярреала

Сегодня Челси и Вильярреал разыграют Суперкубок УЕФА. Поединок пройдет в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Онлайн-трансляция матча Челси – Вильярреал пройдет у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является Челси. Коэффициент на триумф команды Тухеля составляет 1.36, на победу Вильярреала – 3.35. Что же касается основного времени, то коэффициент на победу Челси составляет 1.74. На ничью в основное время выставлен коэффициент 3.65, на победу испанцев – 5.40.

Можно сказать, что в столице Северной Ирландии будет сыгран последний еврокубковый поединок сезона 2020/2021. В битве за Суперкубок УЕФА сразятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Главный турнир Европы в прошлом году выиграл лондонский Челси, который в какой-то степени неожиданно одолел в финале Манчестер Сити Александра Зинченко. Все решил гол Кая Хаверца в конце первого тайма, после чего "аристократы" умело выстроили оборонные редуты.

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В Суперкубке УЕФА могла получиться английская дуэль, однако не менее неожиданно Манчестер Юнайтед уступил в финале Лиги Европы Вильярреалу. Подопечные Унаи Эмери не проиграли "красным дьяволам" в основное время, после чего взяли верх в затяжной серии пенальти.

Обе команды еще не успели стартовать в национальных чемпионатах, но сделают это уже в ближайшие выходные. Летом Челси и Вильярреал обошлись без серьезных потерь и новичков. Стоит разве что отметить, что команда Тухеля продала Оливье Жиру, на чье место вскоре должен прибыть дорогостоящий Ромелу Лукаку.

Тренеры обещают выставить свои сильнейшие на данный момент составы, хотя, вероятнее всего, Томас Тухель предоставит отдых новоиспеченным чемпионам Европы Жоржиньо и Эмерсону. В основе же стоит ожидать Риса Джеймса, Хакима Зиеша, Тимо Вернера и героя финала Лиги чемпионов Кая Хаверца.

У Вильярреала под вопросом участие Чуквезе, однако нигерийцу есть замена в лице Педрасы. Другие звезды команды должны быть в строю. Речь о Рауле Альбиоле, Жераре Морено, Пау Торресе, Пако Алькасере и Дани Парехо.

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Для испанцев эта будет первая игра за Суперкубок УЕФА, тогда как Челси уже четыре раза сражался за трофей. Выиграть получилось лишь в 1998-м. А вот все попытки в XXI веке оказались неудачными, лондонцы уступали Атлетико (2012), Баварии (2013) и Ливерпулю (2019).

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Команда
И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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