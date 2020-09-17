"Арис" – "Колос": прогноз на матч Лиги Европы от футбольного комментатора

Сегодня "Колос" из Ковалевки сыграет свой первый поединок в Лиге Европы. Соперник – греческий "Арис", поединок пройдет в Салониках и начнется в 21:00. Мы проводим онлайн матча "Арис" – "Колос".

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"Колос" из Ковалевки дебютирует на европейской арене, и это знаковое событие, потому что команда из Киевской области в короткий срок прошла путь до этого уровня с региональных соревнований. В прошлом сезоне, который был для них дебютным в Премьер-лиге, они достойно смотрелись в матчах с "Шахтером" и раз обыграли "Динамо". В нынешнем розыгрыше чемпионата подопечные Руслана Костышина уступили "горнякам" и разгромили "ПФК Львов" (4:0). В том поединке тренер отказался от привычной схемы 4-2-3-1 ради более осторожной тактики с пятью защитниками, экспериментируя ради сегодняшнего матча с более опытным соперником. Очевидно, что этот эксперимент он использует и сегодня. Кроме того, Костышин не лукавил, когда говорил, что на первый план в этой игре выйдет психология, намекая, что от настроя его игроков в историческом для многих из них матче все и будет зависеть. Готовы сыграть в Греции Евгений Селезнев и Евгений Морозко, которые пропустили встречу с львовянами из-за проблем со здоровьем, но успели восстановиться.

"Арис" трижды становился чемпионом Греции, но последний раз это было 74 года назад. 50 лет назад они выиграли Кубок страны. С тех пор – ни одного титула. На групповом этапе еврокубков выступали дважды – только в Кубке УЕФА или Лиге Европы, последний раз – 10 лет назад. В прошлом сезоне заняли пятое место греческой Суперлиги без претензий на что-то большее. Являются обычным середняком своего чемпионата без сумасшедших амбиций и претензий. Второй год выступают под руководством немца Михаэля Онинга, который ранее без особых свершений работал с "Нюрнбергом" и "Гамбургом". Играют за "Арис" экс-полузащитник "Днепра" Бруну Гама и экс-хавбек "Динамо" Факундо Бертольо.

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"Колосу" будет очень непросто, по причине отсутствия большого опыта в целом и еврокубков, в частности, не только у команды и клуба в целом, но и у большинства игроков и тренерского штаба. Психологическое состояние будет иметь огромное значение, и, если ноги у футболистов дрожать не будут, украинской команде точно по силам дать бой середняку из Греции. Верю, что получится, и очень хочу надеяться на проход "Колоса" в следующий раунд.

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В прямом эфире матч "Арис" – "Колос" покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV. Посмотреть игру "Арис" – "Колос" в повторе можно на следующий день в 06:55 и 16:30 на канале "Футбол 2", а также в 11:15 на канале "Футбол 1".

Все подробности в спецтеме Дебют "Колоса" в еврокубках

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